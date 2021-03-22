مظاهرات عنيفة بإنجلترا وإضرام النار في سيارات للشرطة.. فيديو

قالت الشرطة البريطانية إن شرطيين أصيبا بجروح خطيرة، وأضرمت النار في سيارتي شرطة على الأقل في مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا، خلال أعمال عنف بعد احتجاج سلمي.

واحتشد آلاف المتظاهرين يوم الأحد في وسط المدينة، متجاهلين قيود كوفيد -19، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع.

وقالت القوة المحلية، إن "المظاهرة بدأت سلميا. لكن تحولت فيما بعد إلى قيام أقلية صغيرة بأعمال عنف.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على تويتر، إن "ما حدث في بريستول غير مقبول"، وفقا لصحيفة "ميرور".

Unacceptable scenes in Bristol tonight.



Thuggery and disorder by a minority will never be tolerated.



Our police officers put themselves in harms way to protect us all.



My thoughts this evening are with those police officers injured. — Priti Patel (@pritipatel) March 21, 2021

وأضافت "لن يتم التغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة، والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية".

وتابعت، "أفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعا. أتعاطف مع الشرطيين المصابين".

Police and protesters clashed in the city of Bristol in southwest England during a demonstration against a government bill going through parliament that would give police new powers to restrict street protests https://t.co/pXUEskGqT4 pic.twitter.com/EuuWnG8KCD — Reuters (@Reuters) March 21, 2021

ونقل اثنان من أفراد الشرطة إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الذراع والآخر بكسر في الضلوع، فيما تعرض آخرون لعنف وسباب كما تعرض الجزء الخارجي من مركز للشرطة في وسط المدينة للتخريب.

Police van is smashed during Bristol 'Kill The Bill' protests. pic.twitter.com/OuXBjIlLNr — ITV News West Country (@itvwestcountry) March 21, 2021

وأظهرت صور نشرت عبر وكالات إخبارية إضرام نيران في مركبتين للشرطة وشوهد متظاهرا يحطم نوافذ مركز الشرطة ومفرقعات تطلق من بين الحشود.