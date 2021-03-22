الهند تمدد الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت الهند، اليوم الاثنين 22 مارس/آذار، تمديد الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة الهندية إنها طالبت الولايات الهندية بتوسيع الفترة الزمنية للجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" إلى 4 أو 8 أسابيع تقريبا.

وكانت المدة التوجيهية الأولى هي أن تكون الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح أسترازينيكا، بين 4 إلى 6 أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان: "كما تم تعديل التوصية لتوفير الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد شيلد" أيضا في فترة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع بعد الجرعة الأولى، بدلاً من الفترة السابقة التي تتراوح بين 4-6 أسابيع".

ويعتبر لقاح "كوفيد شيلد"، لقاحا مصنوعا محليًا، بواسطة معهد مصل الهند.

كما سبق وأبرمت الهند اتفاقا مع روسيا، على إنتاج 200 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الهند.

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إنه وشركة "ستيليس بيوفارما"، يعلنان عن شراكة لإنتاج وتوريد 200 مليون جرعة على الأقل من لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا والذي سيسمح بتطعيم 100 مليون شخص.