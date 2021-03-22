وفاة مرشح المعارضة للرئاسة في الكونغو قبل فرز النتائج

توفي مرشح المعارضة الرئيسي في انتخابات الكونغو، جاي بريس بارفيت كوليلاس، اليوم الإثنين، بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات في البلاد، جراء إصابته بفيروس "كورونا" وذلك أثناء نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج.

وصرّح كريستيان كير رودريغ ماياندا، مدير حملة كوليلاس، اليوم الاثنين، "أن مرشّح المعارضة الأبرز توفي على متن الطائرة الطبية التي قدمت لنقله من برازافيل بعد ظهر يوم الأحد أي يوم الانتخابات الرئاسية"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع ماياندا: "سنواصل فرز الأصوات، كان يتصدر النتائج في عدة مناطق"، ودعا أنصار كوليلاس للتجمّع صباح اليوم الاثنين.

Congo’s opposition candidate Guy Brice Parfait Kolelas dies of Covid-19 a day after elections.



According to his campaign director Christian, Kolelas died in a medical aircraft that was taking him to France for treatment. pic.twitter.com/rsrMfhI5zi — 3neel (@3Neelkenya) March 22, 2021

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في الكونغو برازافيل، مساء يوم أمس الأحد، بعد الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الذي جرى في ظل أجواء هادئة، رغم نقل مرشح المعارضة بشكل عاجل إلى باريس على إثر إصابته بكورونا. وكان المرشحون، وعددهم سبعة، قد أدلوا بأصواتهم باستثناء المرشح المعارض جاي كوليلاس.

As a network of liberals on the continent, we are sad as we announce the confirmation of President of UDH-Yuki and our @AfricanLiberals Vice-President, Dr Guy Brice Parfait Kolélas passing.



May the soul of Dr Kolélas rest in eternal peace. pic.twitter.com/glSWNsr9ks — AfricaLiberalNetwork (@AfricanLiberals) March 22, 2021

ولم يتم حتى الآن، الكشف عن أي أرقام من قبل السلطات بشأن نسبة المشاركة، كما لم يتم الكشف عن تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية.

ويشار في هذا السياق إلى أن كوليلاس كان قد حصل على المركز الثاني خلف ساسو نغيسو في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 حاصدا نحو 15% من الأصوات.

برز المعارض التاريخي كوليلاس (60عاما)، كخصم فعلي وحيد في وجه الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ (77 عاما)، قضى 36 سنة منها في السلطة وهو يسعى للفوز بولاية جديدة من الجولة الأولى للانتخابات.

ومن المتوقع أن يستغرق صدور نتائج فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية عدة أيام.

يذكر أن معظم المواطنين في الكونغو لم يعرفوا سوى رئيس دولة واحد خلال حياتهم: دينيس ساسو نغيسو.