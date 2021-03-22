طوكيو تدرس السماح بدخول متطوعين بعد منعها المشجعين الأجانب من المشاركة في الأولمبياد

قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، إن اليابان قررت منع المشجعين الأجانب من المشاركة في أولمبياد طوكيو، لكنها تدرس منح إذن دخول خاص لنحو 500 متطوع أجنبي.

ووفقا لما نشرته "رويترز" على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أكثر من 110 آلاف شخص ينتظرون كلمة من منظمي الأولمبياد حول أدوارهم هذا الصيف.

على الرغم من أن منظمي الأولمبياد والحكومة يميلون إلى عدم السماح لأكثر من 2000 متطوع أجنبي بالمشاركة، إلا أنه قد يُسمح لنحو 500 ممن يتمتعون بمهارات أو خبرات خاصة بالدخول إلى اليابان بموجب إذن خاص، وفق ما نقلت صحيفة طوكيو شيمبون اليومية.

وكانت وسائل إعلام يابانية محلية أفادت نقلا عن خبراء من مراكز أبحاث يابانية أن الاقتصاد الياباني سيفقد 150 مليار ين، ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار، بسبب قرار عقد الألعاب الأولمبية هذا الصيف دون مشجعين أجانب.

قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، السبت الماضي، إنه لن يُسمح للمشجعين الدوليين بدخول اليابان خلال دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة إلى هذا الصيف وسط مخاوف عامة بشأن الوباء.

سيتم رد قيمة تذاكر الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين التي اشتراها المقيمون في الخارج، وفقا لبيان صدر عقب اجتماع خماسي يضم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، وحاكم طوكيو، يوريكو كويكي، بحسب وكالة "رويترز".

وتأمل اليابان في أن يؤدي عقد الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين على أراضيها إلى جذب العديد من السياح الأجانب.