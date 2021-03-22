مشروع "صفر نفايات" في تركيا يحقق عائدات مالية ضخمة ويحصد الجائزة الأولى

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، اليوم الاثنين، عن فوز مشروع "صفر نفايات" في تركيا، بالجائزة الأولى "لأهداف التنمية المستدامة".

وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان له اليوم الاثنين، أن "المشروع التركي حصل على جائزة عمل أهداف التنمية المستدامة بسبب إسهاماته المهمة في رفع الوعي نحو الإنتاج والاستهلاك"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح البيان أن المشروع ساهم في تقليل 2 مليار طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما جلب 17 مليار ليرة (أكثر من 3 مليارات دولار) إلى الاقتصاد التركي في الفترة بين 2017 ونهاية 2020 .

أرقام ضخمة حققها مشروع "صفر نفايات" الذي بدأت #تركيا العمل عليه منذ 2019 وتتطلع إلى نتائج إيجابية مع حلول عام 2023 pic.twitter.com/Yw3V5Ai8qq — TRT عربي (@TRTArabi) March 9, 2021

ويهدف المشروع الجاري تحت رعاية السيدة أمينة أردوغان والذي بدأ عام 2017، إلى تقليل حجم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، كما يطمح المشروع إلى إعادة تدوير 35 % من نفايات البلاد، بحلول العام 2023.

وأشار البيان إلى أن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى تركيا، كلاوديو توماسي، سيقوم بتقديم الجائزة إلى السيدة أردوغان خلال حفل رسمي في العاصمة أنقرة، الخميس المقبل.