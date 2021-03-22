عدد ركاب الرحلات الجوية الأمريكية يصل إلى 1.5 مليون راكب لأول مرة منذ مارس الماضي

أعلنت إدارة أمن النقل الجوي الأمريكية، اليوم الإثنين، عن أنه تم فحص 1.5 مليون مسافر عبر الرحلات الجوية الأمريكية لأول مرة منذ مارس/ آذار الماضي.

وقالت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA)، اليوم الإثنين، "إن عدد الركاب الأمريكيين عبر النقل الجوي الذين تم فحصهم تجاوز 1.5 مليون راكب يوم الأحد للمرة الأولى منذ مارس الماضي، مع استمرار انتعاش السفر الجوي في الانتعاش بعد الانخفاض الذي شهده القطاع الجوي نتيجة وباء كورونا"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضحت إدارة النقل الأمريكية "بأنها فحصت 1.54 مليون شخص يوم أمس الأحد، وهو أعلى رقم سجلته منذ 13 مارس/ آذار 2020".

فقد أدى انتشار جائحة كورونا في العالم، إلى تدمير الطلب على السفر الجوي وتقليص الرحلات الجوية نتيجة الإغلاق العام على مستوى دول العالم، حيث انخفض عدد ركاب الخطوط الجوية الأمريكية بنسبة 60 % في عام 2020.

ولكن مع تزايد عدد الأمريكيين الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، عاود الطلب على السفر وإجراء حجوزات للسفر جوا في الأسابيع الأخيرة.