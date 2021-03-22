كارثة جديدة تهدد أستراليا... آلاف العناكب تغزو الشوارع وتجتاح المنازل... فيديو

وبعد هذه الكارثة الطبيعية التي لم يسبق لها مثيل منذ عقود، تفاجأ سكان نيو ساوث ويلز في أستراليا بغزو آلاف العناكب السامة لبيوتهم وشوارعهم هربا من الفياضانات، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

يشار إلى أن هذه العناكب من النوع السام "Tiger Spiders"، إلا أنها لا تلدغ إلا إذا تم استفزازها باستمرار، مما يسبب تورما وألما خفيفا والحكة.

Absolutely terrifying 😰



A resident on the NSW Mid-North Coast has snapped photos of a plague of spiders climbing the fence in her front yard to escape rising floodwaters.



📷. : Melanie Williams pic.twitter.com/yUD79z0uvx — Yahoo News Australia (@YahooNewsAU) March 22, 2021

وتشير التوقعات الحالية إلى أن هذا الحدث الجوي يمكن أن يؤدي إلى فيضانات مماثلة في حجمها لفيضان عام 1961، حيث تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انسكاب كبير في سد واراغامبا.