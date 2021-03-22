مجلس الأمن في قره باغ يصف الشائعات حول انسحاب القوات الأرمينية بأنها "بعيدة عن الواقع"

صرح أمين مجلس الأمن لجمهورية ناغورني قره باغ، فيتالي بالاسانيان، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تقارير انسحاب القوات الأرمينية من قره باغ شائعات وبعيدة عن الواقع.

في وقت سابق، أفادت قناة Telegram Bagramyan 26 أنه تم تأكيد المعلومات حول انسحاب وحدات من القوات المسلحة الأرمينية من قره باغ و "بدأت عملية سحب الأفراد العسكريين"، ولن يتم إرسال الجنود من أرمينيا للخدمة في قره باغ.

وقال بالاسانيان: "لا يوجد تجنيد إجباري من أرمينيا، لكننا نقوم بزيادة القوات بالجنود المتعاقدين. سنحافظ على العدد والجودة في المستوى المناسب. أما بالنسبة لسحب القوات، فهذه التقارير بعيدة جدًا عن الواقع".

في الوقت نفسه، صرح بأن قيادة قره باغ تنوي تشكيل جيش محترف. أما بالنسبة للمتطوعين من أرمينيا، فيمكنهم، أن يصبحوا جنودًا متعاقدين في قره باغ إذا حصلوا على الجنسية.