ليست الأسلحة النووية أو الإرهاب... الأمريكيون يكشفون عن أكبر تهديد يواجه أمتهم

ترى الأغلبية العظمى من الأمريكيين أن هناك تهديدًا يواجه أمتهم، أخطر من الإرهاب الدولي أو تغير المناخ أو الاحتباس الحراري أو القوة الاقتصادية للصين، وفقا لاستطلاع رأي حديث.

واشنطن- سبوتنيك. وأعلنت مؤسسة "غالوب" في بيان صحفي اليوم الاثنين: "اثنان وثمانون في المائة من الأمريكيين يقولون إن الإرهاب السيبراني يمثل 'تهديدا خطيرا' للمصالح الحيوية للولايات المتحدة خلال العقد المقبل".

وأضافت: "بينما صُنف الإرهاب الإلكتروني على رأس قائمة من 11 تهديدا محتملا للولايات المتحدة، فإن تطوير أسلحة نووية من قبل كوريا الشمالية وإيران ليس بعيدا عن الركب".

وقالت "غالوب" إن 77 بالمائة من الأمريكيين يعتبرون الأسلحة النووية لكوريا الشمالية تهديدا خطيرا، فيما أشار 75 بالمائة منهم إلى ترسانة إيران النووية.

هناك أربعة أمور أخرى ينظر إليها أيضا على أنها تهديدات خطيرة من قبل الأغلبية في الولايات المتحدة؛ الإرهاب الدولي (72%)، وانتشار الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم (72%)، والقوة الاقتصادية للصين (63%)، والاحتباس الحراري أو تغير المناخ (58%).

وأضاف البيان أن 46 في المائة من الأمريكيين يقدرون الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة على أنهم تهديد خطير.