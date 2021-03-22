بريطانيا... الليبراليون والمحافظون غاضبون من الاحتجاجات

أثار القتل المزعوم لـ "سارة إيفيرارد"، على يد ضابط شرطة في الخدمة، موجة جديدة من الاحتجاجات، واستُهدفت قوات الشرطة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة من قبل ناشطي "حياة السود مهمة".

وكانت الشرطة البريطانية عثرت، منذ نحو 10 أيام، على رفات بشرية، أثناء البحث عن المفقودة سارة إيفيرارد، حسبما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووجه عمدة بريستول انتقادات واسعة النطاق للمتظاهرين المناهضين للشرطة الذين انتقلوا إلى أعمال عنف ليلة الأحد، مما تسبب في أضرار بقيمة مليون جنيه إسترليني في المدينة وفي إصابة 20 من ضباط الشرطة، اثنان منهم في حالة خطرة.

وقال مارفن ريس، عمدة مدينة بريستول: "هذا يوم مخجل في عام رائع بالنسبة لبريستول. يجب أن يشعر هؤلاء الناس بالعار".

Not sure the best way to go about protesting for the right to protest peacefully is to protest non peacefully. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) March 21, 2021

نزل المتظاهرون إلى شوارع المدينة في غرب إنجلترا للمشاركة، في مظاهرة "اقتلوا مشروع القانون" (Kill the Bill)، ضد مشروع قانون جديد للشرطة وإصدار الأحكام، من شأنه أن يزيد من سلطات الشرطة لمكافحة الاحتجاجات السلمية.

ولكن بعد تفاقم الاحتجاجات وظهور لقطات لمركبات الشرطة وهي تحترق، غرّد، غاري لينيكر، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق والصوت الليبرالي المنتظم على تويتر: "لست متأكدا من أن أفضل طريقة للاحتجاج من أجل الحق في الاحتجاج السلمي هي الاحتجاج غير سلمي".

Many people who should be able to work it out are still unwilling to see how this hijacking of peaceful protests happens. So here is an attempt to make it easy to understand. pic.twitter.com/zk1s5bBBJQ — Colin Sutton (@colinsutton) March 22, 2021

​ووصفت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، المشاهد في بريستول بـ "البلطجة" وقدمت تعاطفها مع ضباط الشرطة المصابين.

Unacceptable scenes in Bristol tonight.



Thuggery and disorder by a minority will never be tolerated.



Our police officers put themselves in harms way to protect us all.



My thoughts this evening are with those police officers injured. — Priti Patel (@pritipatel) March 21, 2021

​بموجب القواعد التي فرضتها جائحة كورونا في إنجلترا، فإن الاحتجاج ليس "عذرا معقولا" لمغادرة المنزل.

في يونيو/حزيران من العام الماضي، تصدرت مدينة بريستول عناوين الأخبار عندما أطاح محتجون بتمثال إدوارد كولستون، وألقوا به في الميناء. وهناك عدة أشخاص ينتظرون المحاكمة على هذا الحادث.

This is inexcusable.



It is totally wrong and counterproductive to respond to the government’s proposed draconian limits on protest through descending into violence against the police.



Hoping all those suffering injuries tonight have a fast and full recovery. https://t.co/qhirIR0wgd — David Lammy (@DavidLammy) March 21, 2021

​زعم ريس أن العديد من مثيري الشغب يوم الأحد، كانوا "سائحين احتجاجيين" من خارج بريستول، وقال: "إن تحطيم المباني وسط مدينتنا، وتخريب المركبات، ومهاجمة شرطتنا لن يفعل شيئًا لتقليل احتمالية تمرير مشروع القانون. على العكس من ذلك، سيتم استخدام الفوضى كدليل، ولتعزيز الحاجة لمشروع القانون".

The BLM protests were anti-police, it is a key goal of the organisation.



The worrying events in Bristol tonight are an extension of that.



We have given into and encouraged the extreme left, and this is the result. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 21, 2021

​قال رئيس الشرطة في أفون وسومرست، آندي مارش، اليوم الاثنين، 22 مارس/آذار: "الناس لا يقفون ويحددون المنظمين. كان هناك حوالي 3000 شخص في الاحتجاج عندما بدأ في "كولج غرين". وانخفض العدد إلى ما بين 400-500 قرروا أخذ الاحتجاج في اتجاه عنيف خارج بريدج ويل (مركز شرطة)".

وقال إن الاضطرابات اندلعت حوالي الساعة 5:30 مساء يوم الأحد، واستمرت حتى الساعة 1:30 صباحًا، قبل أن تتمكن الشرطة من "استعادة بعض النظام في شوارع وسط بريستول".

Folks I’m sorry to tell you But I believe last Saturdays events on Clapham Common; & London yesterday & today’s Riots in Bristol are likely to be the Beginning of Widescale public disorder; we have been far too Tolerant with Activist groups for which we will NOW pay heavy price🤦‍♂️ — Norman Brennan (@NormanBrennan) March 22, 2021

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