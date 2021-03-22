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    اكتشاف يقلب الطاولة... علماء من دولتين يؤكدون تسبب لقاح "أسترازينيكا" في جلطات الدماغ

    © REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
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    قال فريقان من العلماء الأوروبيين، الذين يعملون بشكل مستقل، إنهم عثروا على سبب حالة تخثر الدم النادرة التي حدثت لدى بعض الأشخاص بعد تلقي لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لمرض "كوفيد 19"، مع توصلهم لطريقة علاجية سهلة للجلطة.

    في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت تقارير إلى حدوث ما يقرب من 30 جلطة دموية بعد التطعيم باللقاح، بعضها قاتل، وأدى ذلك إلى تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في دول عدة، أغلبها في أوروبا.

    تطعيم الأطباء في بيت لحم بلقاح موديرنا ضد فيرويس كورونا، الضفة الغربية، فلسطين 3 فبراير 2021
    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    لماذا تتراجع الحكومات فجأة عن موقفها بشأن لقاح "أسترازينيكا"؟

    استأنفت معظم الدول استخدامه، بعد أن أجرت وكالة الأدوية الأوروبية تحقيقا وأعلنت يوم الخميس أن اللقاح آمن وفعال. وقالت الوكالة إن فوائد اللقاح تفوق بكثير المخاطر المحتملة، وأشارت إلى أن معدل جلطات الدم بعد اللقاح كان في الواقع أقل من المعدل المتوقع في عموم السكان.

    لكن مجموعة من الباحثين الألمان، بقيادة الأستاذ أندرياس غرينشر بجامعة غرايفسفالد، قالت يوم الجمعة في بيان إنهم يعتقدون أن لقاح "أسترازينيكا"، في بعض الحالات، يؤدي إلى فرط نشاط الصفائح الدموية في الدم.

    ويتسبب بعد ذلك في جلطات الدم وحالات وفاة، وقال الباحثون إن الأمر مشابه لما يحدث مع حالة تسمى قلة الصفيحات التي يسببها الهيبارين، حسبما ذكرت "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكية.

    حلل غرينشر وزملاؤه 13 حالة من حالات جلطات الدم الدماغية المبلغ عنها في ألمانيا بعد إعطاء ما يقرب من 1.6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في البلاد.

    ومن بين الحالات الـ13، كانت 12 حالة من النساء، وحدثت جميع الحالات بعد أربعة إلى 16 يوما من إعطاء الحقنة. أشارت وكالة الدواء الأوروبية إلى أن جميع حوادث التجلط المبلغ عنها تقريبا كانت لدى النساء دون سن 55.

    لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة أسترا زينيكا من تطوير جامعة أكسفورد البريطانية
    © REUTERS / PETER CZIBORRA
    السويد تعلن وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا"

    قال غرينشر وزملاؤه إنه في أربعة من المرضى، تمكنوا من عزل وتحديد الأجسام المضادة المحددة التي تثير رد الفعل المناعي الذي يؤدي إلى تجلط الدم في المخ.

    بينما كان الباحثون بقيادة غرينشر يدرسون الحالات في ألمانيا، كان الباحثون في مستشفى جامعة أوسلو يحققون في 3 جلطات دموية بعد التطعيم في النرويج.

    وكانت جميع الحالات النرويجية من العاملين في مجال الرعاية الصحية دون سن الخمسين. وتوفي أحدهم منذ ذلك الحين.

    أخبر البروفيسور بال أندريه هولمي صحيفة "VG" النرويجية أنه واثق من أنهم قد حددوا الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح، وينتج عنها لاحقا رد فعل مفرط من قبل الجهاز المناعي يؤدي إلى تجلط الدم.

    قال هولم: "نظريتنا أن هذه استجابة مناعية قوية تأتي على الأرجح بعد اللقاح، لا يوجد شيء آخر غير اللقاح يمكن أن يفسر هذه الاستجابة المناعية". إنها نفس النظرية التي طرحها غرينشر وزملاؤه في ألمانيا.

    وأضاف هولم: "لا يوجد تاريخ آخر لهؤلاء المرضى يمكن أن يعطي مثل هذه الاستجابة المناعية القوية. أنا متأكد من أن هذه الأجسام المضادة هي السبب، ولا أرى أي سبب آخر غير ذلك اللقاح؛ هو الذي أطلقها".
    لم يقتنع الكثيرون، بما في ذلك وكالة الدواء الأوروبية، بأنه تم العثور على سبب لهذه الجلطات، والذي يرتبط باللقاح.

    هولندا تعلق استخدام لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا
    © REUTERS / DADO RUVIC
    وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" آمن وفعال وفوائده تفوق مخاطره بكثير
    يوم الجمعة الماضية، ذكرت الوكالة أنه "لا توجد زيادة في المخاطر الإجمالية لجلطات الدم" بين الأشخاص الذين حصلوا على لقاح "أسترازينيكا"، مضيفة أنها تلقت تقارير عن 25 جلطة حتى الآن بين 20 مليون شخص تلقوا اللقاح.

    ومع ذلك، لم تستبعد الوكالة وجود رابط محتمل، وقالت في بيان: "لم يتم إثبات الصلة السببية مع اللقاح، لكنها ممكنة وتستحق مزيدا من التحليل".

    على أي حال، يقول الباحثون الألمان إن الخبر السار هو أنه إذا كانت نظريتهم صحيحة، فيمكن التعرف على رد الفعل السلبي النادر هذا ومعالجته.

    وينصحون المتلقين بأن يراقبوا الكدمات أو التورم أو الصداع غير المعتاد الذي يبدأ بعد 4 أيام أو أكثر من الحصول على التطعيم، ويقولون إنه إذا تم التعرف على مشكلة التخثر بسرعة، يمكن إدارتها بسهولة نسبيا من قبل المتخصصين الصحيين.

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    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
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