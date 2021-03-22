المحكمة العليا الأمريكية تعيد النظر في تنفيذ حكم "الإعدام" على منفذ هجوم بوسطن

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، على إعادة النظر في الحكم بالإعدام على مفجر ماراثون بوسطن جوهر تسارناييف، لتورطه في تخطيط الهجوم الإرهابي 2013، الذي خلف مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو 280 آخرين.

تقدمت وزارة العدل الأمريكية، قبل مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصبه، باستئناف لقرار صادر عن محكمة الاستئناف، يأمر بإجراء محاكمة جديدة نتيجة الجرائم التي أدين بها تسارناييف، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتمثل هذه القضية تحديا للرئيس جو بايدن، الذي قال "إنه يريد إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي".

ولم تقدم إدارة بايدن أي مؤشر على أنها تخطط لعكس نهج إدارة ترامب في هذه القضية، كما فعلت في العديد من القضايا الأخرى المعلقة في المحكمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي:

"إن بايدن لا يزال لديه "مخاوف جسيمة" بشأن عقوبة الإعدام ، لكنه أعرب أيضا عن "رعبه" بشأن تصرفات تسارناييف والتفجير".

وأضافت بساكي: "ليس لدي تحديثات بشأن موقف الإدارة فيما يتعلق بقضية تسارناييف".

يذكر أن تسارناييف أدين بالتورط في تخطيط هجوم إرهابي مع أخيه تامرلان، وذلك خلال ماراثون بوسطن عام 2013، وتم إلغاء حكم الإعدام الصادر في حقه وتم إحالة القضية إلى محكمة المقاطعة من أجل إجراء محاكمة جديدة في مرحلة إصدار القرار.