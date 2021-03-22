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    المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الولايات المتحدة 9 فبراير 2021

    البيت الأبيض يرد على تقرير "غير دقيق" لصحيفة أمريكية

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    صرح البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن الرئيس جو بايدن سينظر في إنفاق 3 تريليونات دولار على البنية التحتية والأولويات الأخرى، كان سابقا لأوانه ولا يعكس تفكير الإدارة.

    وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان ردا على التقرير: "يدرس الرئيس بايدن وفريقه مجموعة من الخيارات المحتملة لكيفية الاستثمار في الأسر العاملة وإصلاح قانون الضرائب لدينا بحيث يكافئ العمل وليس الثروة".

    © AP Photo / John Minchillo
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    وأضاف البيان أن "هذه المحادثات مستمرة، لذا فإن أي تكهنات بشأن مقترحات اقتصادية مستقبلية سابقة لأوانها وليست انعكاسا لتفكير البيت الأبيض"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

    ذكرت صحيفة "التايمز" أن مستشاري بايدن كانوا يستعدون للتوصية بإنفاق ما يصل إلى 3 تريليونات دولار على تعزيز الاقتصاد وتقليل انبعاثات الكربون وتضييق عدم المساواة الاقتصادية، بدءا من خطة بنية تحتية عملاقة.

    بايدن لديه خطط طموحة للعمل التشريعي بما في ذلك البنية التحتية ومعالجة تغير المناخ، واستخدم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي لدفع مشروع قانون لتخفيف تداعيات الوباء الاقتصادية قيمته 1.9 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

    قالت بساكي الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تعمل عن كثب مع أعضاء الكونغرس حول أفضل السبل لتمويل خطط لحزمة بنية تحتية كبيرة لكن هذه الخطط لم يتم الانتهاء منها بعد. تعهد بايدن بعدم رفع الضرائب على الأفراد الذين يجنون أقل من 400 ألف دولار في السنة.

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