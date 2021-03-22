بعد فشله في فتح مظلته بالوقت المناسب... رجل يسقط قتيلا من أعلى فندق

لقي رجل مصرعه بعد أن فشل في فتح مظلته في الوقت المناسب، إثر قفزه من شرفة الطابق الرابع عشر في فندق بمدينة بنما سيتي بيتش الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ مساء أمس للتعامل مع بلاغات حول وفاة رجل جراء سقوطه من الفندق.

وقالت الشرطة إن رجلا مجهول الهوية قفز من شرفة الفندق في منتجع سان رايز بيتش في المدينة الواقعة في ولاية فلوريدا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظلة التي كان يرتديها الرجل عندما قفز، لم تفتح في الوقت المناسب أثناء القفزة.

ولا تزال الشرطة تعمل على تحديد هوية الرجل، ولم يتم نشر إلا القليل من التفاصيل عنه.

وتعتقد خدمات الطوارئ أن الرجل في العشرينات من عمره، ولكن من غير المعروف إذا ما كان قادما من خارج الولاية.

كما لم يُعرف بعد ما إذا كان الرجل أحد نزلاء الفندق، أم أنه شخص طلب إذنا بالقفز من إحدى الشرفات.