الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بالأمن المائي للعالم

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على التزام واشنطن بضمان الأمن المائي للعالم، مشيرة إلى أنها تساهم في دعم جهود توفير المياه لكل سكان الأرض.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمياه.

ونشرت الخارجية الأمريكية مقطع فيديو يرصد مشاهد متعددة تؤكد أهمية توفير مصادر مياه عذبة لكل البشر دون تفرقة، مؤكدة أن المياه تمثل مصدرا أساسيا لا غنى عنه في حياة البشر.

وتعتمد فكرة اليوم العالمي للمياه، الذي يتم الاحتفال به في 22 مارس/ أذار سنويا منذ عام 1993، على أهمية المياه العذبة.

ويهدف إلى إثراء الوعي العالمي عن أزمة نحو 2.2 مليار فرد حول العالم، يواجهون أزمة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، كما تتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030.

The U.S. is committed to building a more water-secure world and celebrates those working to ensure safe water for all. #WorldWaterDay pic.twitter.com/uHt7JB3raw — Department of State (@StateDept) March 22, 2021

وتعود فكرة هذه اليوم الدولي إلى عام 1992، وهو العام الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية ريو دي جانيرو.

وفي نفس العام، اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم (47 / 193) الذي أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه.