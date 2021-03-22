صحيفة: جميع البالغين البريطانيين سيطَالبون بمسحة كورونا مرتين أسبوعيا

كشفت صحيفة "ذا تايمز" أن جميع البالغين في بريطانيا سيتم مطالبتهم بالخضوع لاختبارات كورونا مرتين في الأسبوع، وذلك لمساعدة البلد الأوروبي على الخروج من حالة الإغلاق.

وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، إن المسئولين عن عمليات الفحص سيقومون بتشجيع الجمهور، على إجراء المسحات الطبية، على أمل تحديد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولكن لا تظهر عليهم أية أعراض للمرض.

وبحسب الصحيفة، فمن أجل تقليل انتشار فيروس كورونا، سيتم حث البريطانيين على القيام بدورهم من خلال الخضوع بانتظام لمسحات كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة اكتشاف مرضى كورونا سيتم استكمالها بفحص مياه الصرف الصحي في محاولة للتعرف على المناطق التي تشهد زيادة في أعداد الإصابات.

وينتظر أن تساعد عملية زيادة الفحص في التغلب على الحاجة لفرض إغلاقات في المستقبل والقضاء على أي تفشي لوباء كورونا.

ويأتي الحديث عن حملة اكتشاف المصابين بفيروس كورونا، في ظل الدعوات الكثيرة المطالبة بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في البلد الأوروبي.