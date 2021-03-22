الشرطة الأمريكية تحذر من حادث إطلاق نار نشط في ولاية كولورادو

حذرت الشرطة في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الاثنين السكان، من حالة إطلاق نار نشطة في أحد محلات السوبر ماركت.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان على تويتر، "يوجد مطلق نار نشط في محلات (كينغ سوبرز)، نحذر السكان من الاقتراب من هذه المنطقة.

وقال رئيس الشرطة بمقاطعة جيفرسون، جنوب بولدر، إن فريق التدخل السريع في طريقه إلى مكان الحادث.

وأظهرت صور وجودا كبيرا للشرطة وخدمات الطوارئ الطبية خارج متجر (كينغ سوبرز).

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route. — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021

ولم يتضح على الفور ما اذا كانت هناك إصابات أم لا، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

يأتي هذا الحادث بعد عملية إطلاق نار دامية بمدينة أتلانتا بولاية جوجرجيا قبل أسبوع أودى بحياة ثمانية منهم ست نساء من أصل آسيوي في نواد صحية.