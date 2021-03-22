مقتل 5 من عائلة واحدة في تدافع خلال إلقاء نظرة الوداع على جثمان رئيس تنزانيا

قالت قناة تلفزيون محلية، إن "خمسة من عائلة واحدة لقوا حتفهم في تدافع في تنزانيا وقع في استاد رياضي بمدينة دار السلام الساحلية خلال قيام المئات بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولي".

ولم يُعرف سبب التدافع الذي وقع مساء أمس الأحد، عندما تدفقت حشود لإلقاء نظرة الوداع على الجثمان.

والضحايا امرأة تدعى سوزان متوا وطفلاها وطفلان آخران من أقاربهم، وفقا لرويترز.

وتوفي ماجوفولي بمرض في القلب. وكان قد هون من شأن الخطر الذي يمثله كوفيد-19 ورفض إصدار أوامر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها دول كثيرة لاحتواء المرض مثل العزل العام أو وضع الكمامات.

بعد إعلان وفاة جون ماغوفولي، مساء الأربعاء، تقرر أن تتولى نائبته المسلمة والمحجبة، سامية حسن صلوحي، قيادة البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أفريقيا. ومع ذلك، يُعتقد أنها ستقود البلاد إلى حقبة جديدة.