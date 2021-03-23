ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في كولورادو إلى 10 والبيت الأبيض يعلق

أكدت رئيسة شرطة مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، ماريس هيرولد، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص بينهم ضابط شرطة، بحادث إطلاق نار وقع بأحد المراكز التجارية في المدينة.

ونقلت الشرطة عبر حسابها تويتر عن ماريس هيرولد قولها، "تعازينا للأسر المتضررة.. قتل عشرة أشخاص". ووصفت هيرلود الشرطي المتوفى بالبطل.

هذا وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان على تويتر: "يوجد مطلق نار نشط في محلات (كينغ سوبرز)، نحذر السكان من الاقتراب من هذه المنطقة".

وبعدها قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أمنية إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء إطلاق النار بينهم رجل شرطة، وسط أنباء عن القبض على منفذ الهجوم.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث.

وأضافت ساكي على تويتر،

"تم إطلاع الرئيس على حادث إطلاق النار بولاية كولورادو"، لافتة إلى أن "فريقه سيوافيه بالتفاصيل وفق تطور الأحداث".

وأظهرت الكاميرات رجلا يقتاد بعيدا عن مكان الحادث وهو مكبل اليدين وملطخ بالدماء وعاريا جزئيا، يعتقد أنه مطلق النار. حيث أفادت الشرطة أنه أصيب بجروح.

Chief: Our hearts go out to all families impacted. There are 10 fatalities. She identified slain Police Officer Eric Talley, who was one of the first on the scene. She calls officer's actions "heroic." — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين في متجر كينغ سوبرز للبقالة في منطقة تيبل ميسا.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

وهذه ثاني واقعة إطلاق نار جماعي تسفر عن قتلى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد بعدما سقط ثمانية قتلى بينهم ست نساء من أصل آسيوي في ثلاثة مواقع في أتلانتا وحولها. وتم توجيه الاتهام في تلك الحادثة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما.