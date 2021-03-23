إسرائيل... انطلاق انتخابات الكنيست الـ 24

انطلقت، اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الـ 24، والتي تجرى للمرة الرابعة خلال عامين.

ويصوت ما يزيد عن 6.5 مليون إسرائيلي لديهم حق الانتخاب، في أكثر من 13 ألفا و685 مركزا انتخابيا، 751 منها مخصص لمرضى كورونا والخاضعين للحجر الصحي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وتستمر حتى الساعة 22:00 (20:00 ت.غ)، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

فيما افتتحت مراكز الاقتراع في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الصغيرة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وكذلك الحال في المستشفيات والسجون ومراكز الاحتجاز، وتغلق الساعة 20:00.

يتم تقديم أكثر من 600 خط حافلات للمسافات الطويلة وجميع خطوط القطارات مجانا للناخبين حتى نهاية ساعات عمل الخطوط.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، على أن تعلن النتيجة تباعا يومي الأربعاء والخميس.

ومن المقرر ان تنشر النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الكنيست التي تجرى لاختيار 120 عضوا بالكنسيت ما بعد ظهيرة يوم الجمعة.

وفي 31 مارس/آذار الجاري، سيتم تقديم النتائج إلى رئيس إسرائيل رؤفين ريفلين، ليبدأ المشاورات بين الكتل البرلمانية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة، يكون أمامه 28 يوما لإنجاز المهمة، والحصول على موافقة أغلبية 61 عضوا بالكنيست على الحكومة التي شكلها.