ديون تعود إلى السبعينيات... إيران تطالب بريطانيا بالدفع

طالب وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، بريطانيا بأن تقرن كلامها عن سداد الديون لإيران بالفعل والعمل.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد وزير الدفاع، أن حديث نظيره البريطاني، بن والاس بشأن ديون إيران يجب أن يكون عمليا.

وأشار حاتمي إلى وجود فجوة بين مواقف المسؤولين البريطانيين وواقع الإرادة العملية لمسألة تسوية ديون إيران بعد 42 عاما.

وتقدر ديون بريطانيا لإيران بـ400 مليون جنيه إسترليني، وقال وزير الدفاع والاس عنها "صحيح تماما أن علينا أن نحترم هذه الديون. وما أعلناه بوضوح هو أننا ملتزمون بالقانون وسيادة القانون.. علينا أن نحترم هذه الديون وأن نبحث عن سبل لإعادتها إلى إيران".

وفي السبعينيات عقدت صفقة بين البلدين دفعت بمقتضاها إيران المبلغ لبريطانيا كعربون 1500 دبابة وعربة مدرعة، إلا أن قيام الثورة الإيرانية ألغى الصفقة فلم ترد بريطانيا هذه الأموال إلى إيران منذ ذلك الحين.