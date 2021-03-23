تركيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز العلاقات الإيجابية

وذكرت موقع صحيفة "دايلي صباح" التركية أن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو التقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنيّة للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بروكسل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
#AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 22, 2021
-Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği gerekiyor.
-#Suriye, #Afganistan ve #Libya dahil bölgesel konuları ele aldık. pic.twitter.com/WlO52tPjWo
وغرد جاويش أوغلو على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" حول فحوى ما توصل له الجانبان خلال اللقاء، قائلا: "هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين تركيا والاتحاد في مواضيع تحديث اتفاقيّة الاتحاد الجمركي، تحرير التأشيرات، الهجرة غير النظاميّة، ومكافحة الإرهاب".
كما أشار جاويش أوغلو في تغريدته إلى "أنه ناقش مع بوريل قضايا إقليمية، بما فيها ملفات سوريا وأفغانستان وليبيا".
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