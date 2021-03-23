تركيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز العلاقات الإيجابية

أعلن وزير الخارجية التركية، ​مولود جاويش أوغلو​، أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لمواصلة الأجندة الإيجابية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت موقع صحيفة "دايلي صباح" التركية أن وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​ التقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنيّة للاتحاد الأوروبي، ​جوزيب بوريل​، في ​بروكسل​ خلال اجتماع وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​.

#AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız.

-Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği gerekiyor.

-#Suriye, #Afganistan ve #Libya dahil bölgesel konuları ele aldık. pic.twitter.com/WlO52tPjWo — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 22, 2021

وغرد جاويش أوغلو على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" حول فحوى ما توصل له الجانبان خلال اللقاء، قائلا: "هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين ​تركيا​ والاتحاد في مواضيع تحديث اتفاقيّة الاتحاد الجمركي، تحرير التأشيرات، الهجرة غير النظاميّة، و​مكافحة الإرهاب​".

كما أشار جاويش أوغلو في تغريدته إلى "أنه ناقش مع بوريل قضايا إقليمية، بما فيها ملفات ​سوريا​ و​أفغانستان​ و​ليبيا​".