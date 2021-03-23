تشكيك بتلاعب محتمل من "أسترازينيكا" لإقرار لقاحها ضد "كوفيد 19"

ذكرت تقارير صحفية عالمية إن شركة "أسترازينيكا" ربما تلاعبت في بعض البيانات، بهدف إقرار لقاحها لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت هيئة تنظيمية أمريكية، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" إن "أسترازينيكا" ربما تكون أدرجت بيانات "قديمة" في تجارب لقاحها ضد "كوفيد 19".

وأفاد المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي بأن "أسترازينيكا" ربما أدرجت بيانات عقاقير قديمة في المعلومات المقدمة، خلال التجارب الأمريكية للقاح "كوفيد 19".

وأوضح المعهد أن هناك مخاوف من لجنة المراقبة بشأن احتمالية تلاعب "أسترازينيكا" في نتائج اختبار اللقاح.

وتابع بقوله "مجلس خبراء المعهد أعرب عن قلقه من أن "أسترازينيكا"، ربما أدرجت معلومات قديمة في تلك التجارب، والتي ربما قدمت رؤية غير كاملة لبيانات فعالية اللقاح".

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية، قد أعلنت سابقا، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "آمن وفعال"، وذلك في ظل تعليق عدد من الدول استخدامه بسبب احتمالية ظهور جلطات دموية لدى متلقيه.