إيران تكشف خطتها للسلام في اليمن... وماذا بعد وقف إطلاق النار

كشفت إيران اليوم الثلاثاء، عن خطتها لإنهاء الحرب في اليمن بسلام شامل يتضمن عددا من البنود، وذلك بعد سنوات من الحرب.

القاهرة -سبوتنيك. قالت إيران اليوم الثلاثاء إنها متمسكة بخطة سلام لليمن تقوم على وقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي دون تدخل أجنبي، بعد ساعات من إعلان السعودية، التي تقود تحالفا ضد جماعة الحوثي في اليمن، مبادرة لإنهاء الحرب وتأكيدها الاستعداد للحوار مع إيران بشروط.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أنه "منذ بداية الحرب، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وأن إيران لن تتخلى عن أي خطة سلام تقوم على إنهاء العدوان، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، وبدء المحادثات السياسية .. دون تدخل أجنبي".