سفيرة الدنمارك تكشف عن شراكات بلادها مع الجزائر

تحدثت سفيرة الدنمارك في الجزائر، عما يمتلكه البلدان من مؤهلات مشتركة.

وقالت السفيرة، فانيسا فيغا سانز، إن الدنكارك والجزائر يمتلكان مؤهلات عدة في مجالات الطاقة والصناعات الغذائية، حسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وتابعت السفيرة أن بلادها لديها شراكات في قطاع الصحة مع الجزائر، وذلك خلال زيارتها لمصنع أدوية مرض السكري في المنطقة الصناعية في واد عيسى.

وكشفت فانيسا فيغا سانز عن حلول تحسين الإنتاج لدى الدنمارك، والشراكات التي يمكن أن تقدمها مع الجزائر.

وقالت السفيرة إن قطاع الصحة يعتبر أحد المجالات المهمة التي تتشارك فيها الدنمارك مع الجزائر.