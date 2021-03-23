علماء يقدرون مدة استمرار الأقنعة وقيود التباعد الاجتماعي في حياتنا اليومية

أكدت عالمة أوبئة بريطانية أنه من الممكن استخدام تدابير التباعد الاجتماعي وأقنعة الوجه "لسنوات" عديدة قادمة، حتى بعد ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت ماري رامزي، رئيسة قسم التحصين في الصحة العامة في إنجلترا: "لقد اعتاد الناس على تلك القيود، ويمكن للناس العيش معها، ولا يزال بإمكان الاقتصاد الاستمرار في ظل تلك القيود الأقل صرامة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

Masks and social distancing ‘could last years’, top scientist says https://t.co/ff0LK9uwkp — The Independent (@Independent) March 21, 2021

​وحذرت الدكتورة رامزي من أن الحكومة يجب أن "تنظر بعناية شديدة قبل رفع أي قيود"، كما قالت إن عودة أعداد الجمهور الكبيرة تتطلب مراقبة دقيقة وتعليمات واضحة بهدف البقاء في أمان.

وأضافت: "لذلك، أعتقد أنها ستبقى بالتأكيد لبضع سنوات، على الأقل حتى يتم تطعيم أجزاء أخرى من العالم، وتنخفض الأرقام في كل مكان، عندها قد نكون قادرين على العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية".

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.

واضطرت السلطات البريطانية، الشهر الماضي، إلى إعادة تشديد الإجراءات الرامية للحد من انتشار الوباء في أجزاء واسعة من إنجلترا، منها العاصمة لندن، في ظل اكتشاف تفشي طفرة جديدة من العدوى في البلاد.