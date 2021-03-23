تركيا... مداهمات في 53 إقليما واعتقال 150 عسكريا بينهم ضباط كبار بتهمة "الانقلاب"

قالت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة التركية ألقت القبض على عدد كبير من العسكريين في مداهمات استهدفت مشتبها بهم متهمين بأنهم على صلة برجل دين تقول أنقرة إنه يقف وراء محاولة انقلاب عام 2016.

وكانت العملية، التي شملت 53 إقليما تركيا، جزءا من حملة مستمرة ضد شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وقُتل ما يربو على 250 في الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016، فيما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وذكرت وكالة الأناضول المملوكة للدولة أن ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 203 مشتبها بهم في المجمل بينهم 123 من أفراد الجيش الموجودين في الخدمة. وأضافت أن السلطات استهدفت أيضا مشتبها بهم في شمال قبرص حيث ينتشر الجيش التركي.

وتابعت أن الشرطة تنفذ عمليات للإمساك بالمشتبه بهم الآخرين. ومن بين هؤلاء ضابطان برتبة كولونيل وسبعة برتبة ميجر وعشرة برتبة كابتن و22 برتبة ليفتنانت.

وينتمي نحو 39 من المشتبه بهم إلى القوات البرية، و97 من القوات الجوية، و6 من البحرية، و4 من الدرك، و38 من خريجي المدارس العسكرية التي تم حلها بعد محاولة الانقلاب، وفي عملية منفصلة في العاصمة أنقرة، صدرت أوامر اعتقال بحق 19 مشتبها بهم.

واحتجرت السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب نحو 80 ألفا على ذمة المحاكمة وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش. وطردت أنقرة أكثر من 20 ألف عنصر من الجيش.