وزير الخارجية الأمريكي: من مصلحة واشنطن والناتو الإبقاء على تركيا كحليف قريب

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن من مصلحة بلاده وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الإبقاء على تركيا كحليف قريب.

جاء ذلك في تصريح له على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومين.

وقال بلينكن: إن تركيا "حليف ذو قيمة بالنسبة لنا ووجودها في الناتو يصب في مصلحتنا جميعا"، على ما أفادت به وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

#عاجل | وزير الخارجية الأمريكي أنتوني #بلينكن: #تركيا حليف ذو قيمة بالنسبة لنا ووجودها في الناتو يصب في مصلحتنا جميعا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2021

وأضاف: "علينا التأكد أن يكون تركيز حلف الناتو منصبّا على الصين والتحديات التي تمثلها".

وأكد بلينكن أن خلافات أمريكا مع تركيا هي حول صفقة "إس 400" مع روسيا وأيضا أزمة شرق المتوسط.

وفي الثامن من الشهر الجاري، وجهت أنقرة تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، بسبب قيام الأخيرة بشراء أنظمة الدفاع الصاروخية "إس 400" الروسية دون موافقة واشنطن.

وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، الشيء الذي واجهته أنقرة برفض تقديم أي تنازلات، غير مكترثة بالتصريحات الأمريكية بهذا الصدد.