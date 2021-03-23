السفير الفرنسي يلتقي القرود في السعودية

قال السفير الفرنسي في السعودية، لودوفيك بوي، إنه التقى بالقرود في المملكة.

وتابع السفير أنه التقى القرود في منطقة عسير على الطريق، حسبما أوردت صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشاد لودوفيك بالإفطار في محافظة عسير عبر تويتر: "فطور في عسير.. مع أفضل قهوة في المنطقة.. وألذ عسل مأخوذ مباشرة من القفير".

وكان في استقبال السفير الفرنسي، أمير منطقة عسير، ترك بن طلال، حيث تناقش مع السفير في عدد من الموضوعات المشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وفي منطقة عسير، يوجد مشروع تطوير قطاع السياحة وهو جزء من رؤية 2030 لخطة تنمية المملكة، التي بدأها بن سلمان. تخطط شركة "السودة" للتطوير، التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالكامل لضخ 3 مليارات دولار، إذ يتم استخدام هذه الأموال لبناء 2700 غرفة فندقية و1300 مبنى سكني و30 مرفق تسوق وترفيه فريد.

ووفقا للخطة الوطنية لتنمية السياحة، ستستقطب المنطقة نحو مليوني زائر سنويًا، فيما سيوفر قطاع السياحة في عسير أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل.