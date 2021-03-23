"لا نؤمن بحكم الكفار"... يهود ينشدون في انتخابات الكنيست.. فيديو

وقال اليهود المتدينون أثناء غنائهم: "لا نؤمن بحكم الكفار"، في إشارة إلى غيرهم من التيارات العلمانية اليهودية، بحسب ما نشرت شبكة "قدس" الإخبارية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

"لا نؤمن بحكم الكفـ ـار".. غناء عدد من طائفة متدينين يهود يعد خروجهم من قاعة الاقتراع بانتخابات الكنيست في إشارة إلى غيرهم من التيارات العلمانية اليهودية. pic.twitter.com/ACpnxVdPSD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 23, 2021

​وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.

وحتى الآن لم يظهر رئيس الوزراء، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو خلال التصويت، إلا أنه سبق ونشر أمس صورة له هو وزوجته سارة وهما يصليان عند الحائط الغربي (البراق) في القدس، بهدف التوفيق في الانتخابات وحصد ولاية جديدة.