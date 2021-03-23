نتنياهو يدلي بصوته في انتخابات الكنيست ويتمنى أن تكون الأخيرة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن "تكون جولة الاقتراع الجارية هى الأخيرة في إسرائيل".

وبعد الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الرابعة في إسرائيل خلال أقل من عامين، في حي رحافيا بالقدس، قال نتنياهو، : "آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة، وأن تضع حدا للمأزق السياسي في إسرائيل".

הצבענו מחל. עכשיו תורכם. עוד 2 מנדטים לממשלת ימין יציבה - בלי עוד בחירות, בלי רוטציה, בלי לפיד. צאו להצביע ✌️ pic.twitter.com/QSdjyZ6bRq — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الـ 24، والتي تجرى للمرة الرابعة خلال عامين، ويصوت ما يزيد عن 6.5 مليون إسرائيلي لديهم حق الانتخاب، في أكثر من 13 ألفا و685 مركزا انتخابيا، 751 منها مخصص لمرضى كورونا والخاضعين للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، على أن تعلن النتيجة تباعا يومي الأربعاء والخميس، ومن المقرر أن تنشر أيضا النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الكنيست التي تجرى لاختيار 120 عضوا بالكنسيت ما بعد ظهيرة يوم الجمعة.