مستشفى أردوغان في مقديشو يقدم إمدادات طبية لمواجهة كورونا... صور

قدم مستفشى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغانن في الصومال إمدادات طبية إلى مستشفى دي مارتينو المختص بعلاج مرضى كورونا.

وذكر التلفزيون الرسمي الصومالي على صفحته على تويتر اليوم الثلاثاء أن:

" مستشفى أردوغان في مقديشو تبرع بإمدادات طبية وأدوية وغيرها من معدات حماية الموظفين (PPE) إلى مستشفى دي مارتينو وهو مستشفى الإحالة الرئيسي في مقديشو لعلاج مرضى كوفيد -19".

Mugadisho Erdogan hospital has donated medical supplies, medicine and other Personnel Protective Equipment (PPE) to DeMartinoHospital which is the main referral hospital in Mogadishu for treating Covid-19 patients. pic.twitter.com/AQxNPWroPJ — SNTV News (@sntvnews1) March 23, 2021

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ووصلت، يوم الاثنين 15 مارس/آذار، أول دفعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا إلى الصومال.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا): "وصلت أول دفعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى البلاد صباح اليوم الاثنين، عبر طائرة خاصة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي".