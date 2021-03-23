في سيارة قادمة من السودان... شرطة إثيوبيا تكتشف مفاجأة صادمة "مصدرها تركيا"

أثارت شاحنة قادمة من السودان ريبة عناصر الشرطة الإثيوبية الذين قرروا تفتيشها قبل دخول البلاد ليكتشفوا مفاجأة صادمة.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، صرحت الشرطة الإثيوبية أنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم حاولوا تهريب 599 مسدسا تركيا في شاحنة إلى مدينة جوندار بولاية أمهرة الإقليمية.

وقال رئيس قسم الإعلام والاتصال بشرطة مدينة جوندر، إيروس أسماري، للوكالة إنه تم القبض على المشتبه بهما خلال عملية بحث في المنطقة حوالي الساعة 11 صباحًا يوم أمس الاثنين.

كان المهربون يحاولون نقل الأسلحة بسيارة من السودان إلى مدينة جوندر، لكن تم أسرهم في مكان يُدعى وليكا، نقطة تفتيش بالقرب من البلدة، بحسب رئيس القسم.

كما أكد أن مصدر الأسلحة كان من السودان. وحيث أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة يعطل السلم والأمن العامين ، دعا رئيس القسم المجتمع إلى مواصلة إبلاغ الشرطة بالأنشطة غير القانونية من هذا النوع.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال إن تجارة الأسلحة غير المشروعة تمثل مشكلة تواجه إثيوبيا، ويجب أن يتم التصدي لها.

وأضاف "ناقشت، أمس الأربعاء، مع قادة إقليميين، سبل تطوير التنسيق المشترك في مكافحة تهريب الأسلحة بين المناطق".