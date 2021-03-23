الخارجية الأمريكية تعلق على الوضع في اليمن وتكشف دورا لسلطنة عمان

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن استمرار الهجمات الحوثية ضد السعودية "يهدد مسار الحل في اليمن".

وتابعت الخارجية الأمريكية في تصرييحت لصحيفة "الشرق" أنها مستمرة في مشاوراتها مع المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

#الشرق_عاجل الخارجية الأميركية لـ "الشرق": سلطنة عمان لعبت دورا مهما في جهود الحل باليمن وسنستمر في التنسيق معها #عاجل — الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) March 23, 2021

وأشارت الوزارة إلى دور سلطنة عمان في حل الأزمة في اليمن، مؤكدة أنها مستمرة أيضا في التنسيق معها.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، يشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة.

وقال ابن فرحان إن المبادرة تتضمن فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص إيرادات السفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني لدفع رواتب الموظفين وفقا لاتفاق ستوكهولم.

ودعا وزير الخارجية السعودي "الحكومة الشرعية والحوثيين للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة"، معتبرا أنها "الحل الوحيد للخروج بحل سياسي".

وأكد الوزير السعودي، أن "المبادرة سارية منذ الآن وننتظر قبول الحوثيين"، داعيا الحوثيين إلى "الالتزام بوقف إطلاق النار حماية للشعب اليمني".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014، أبرزها العاصمة صنعاء.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.