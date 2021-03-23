الخارجية التركية: ناقشنا الوضع في إدلب مع السفير الروسي

أكد مصدر في الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عقد لقاء في الوزارة مع السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، لمناقشة الأوضاع في إدلب.

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" قال المصدر: "عقد أمس في وزارتنا لقاء مع السفير الروسي في أنقرة، حيث تمت مناقشة الهجمات على سوريا"

وأكد أن الخارجية التركية نقلت مخاوفها إلى السفير الروسي، قائلا: "نقلنا مخاوفنا إلى الجانب الروسي، خاصة فيما يتعلق بالمستشفى".

وأكد المصدر أن "الجيش التركي أعرب لنظيره الروسي عن قلقه من تفاقم الأوضاع في إدلب".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أصدرت بيانا الأحد الماضي، دعت فيه السلطات الروسية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ"هجمات الجيش السوري" على إدلب، شمالي سوريا، لافتة إلى أنها أعطت تحذيرات لوحداتها العسكرية بالمنطقة.

وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي كذلك، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 30 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 25 خرقا.

يشار إلى أن مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين قام أول أمس بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، في محافظة حمص، تم من خلاهما إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.910 طن.