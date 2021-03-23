بلغت 16 طنا.. الجمارك الماليزية تضبط أكبر شحنة مخدرات في "إطارات سيارات"

أكدت إدارة الجمارك الماليزية أنها ضبطت أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، بلغت 16 طنا، كانت مخبأة في إطارات سيارات.

وبحسب موقع "ذي ستار" فقد حققت إدارة الجمارك أكبر نجاح لها على الإطلاق في مكافحة تهريب المخدرات عندما صادرت 94.8 مل من حبوب الكبتاغون في "بورت كلانج"، بـ"سيلانجور".

من جهته قال داتوك سري عبد اللطيف عبد القادر المدير العام للجمارك، اليوم الثلاثاء، إن الحبوب التي تحتوي على عقار الأمفيتامين فينثيلين هيدروكلوريد يبلغ وزنها الإجمالي 16 طنا، مؤكدا أن ما حدث يعتبر "أكبر نجاح لنا على الإطلاق".

وأكد عبد القادر في تصريحات صحفية من مقر الجمارك: "هنا تم العثور على المخدرات مخبأة داخل إطارات عربات وكان من المفترض شحنها إلى دولة في الشرق الأقصى".

وأوضح أن الإطارات التي كانت بها المخدرات تم تخزينها في ثلاث حاويات بطول 12 مترا ووصلت إلى الميناء الماليزي من الشرق الأوسط في 15 مارس/ آذار الجاري.

ووجه المسؤول الماليزي الشكر إلى دولة المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الداخلية بها، مؤكدا أن البلاغ الذي قدمته الوزارة من خلال معلوماتها، ادى إلى مصادرة هذه الكمية الكبيرة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الجمارك قامت بأي اعتقالات، قال إنه لم يكن هناك أي اعتقالات حتى الآن، مشددا على أن "التحقيق في القضية سيجري بموجب المادة "39 ب" من قانون المخدرات الخطرة الذي ينص على عقوبة الإعدام الإلزامية".