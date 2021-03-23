ضبط شخصين حاولا تهريب ذهب وأموال في مواضع حساسة... فيديو

ألقت السلطات في مطار بالهند القبض على شخصين حاولا تهريب كمية كبيرة من الذهب والأموال تحت شعر مستعار (باروكة)، وفي مواضع حساسة من الجسم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن سلطات مطار تشيناي الدولي أوقفت يوم الأحد الماضي، المشتبه بهما، بينما كانا يغادران المطار بسبب شكوك في تسريحة شعرهما.

واكتشف المسؤولون أن المتهمين يرتديان شعرا مستعارا، لإخفاء عبوتين من الذهب يبلغ وزنهما 698 غراما.

ويظهر مقطع فيديو مسؤولين وهم يزيلون الشعر المستعار لاكتشاف عبوات سوداء مملوءة بالأموال والذهب ملتصقة في رؤوس المحتالين. كما تم اكتشاف الذهب في جواربهم، وفي فتحات الشرج.

After concealment of Gold/Cash in socks, under wear, rectum etc, now #Smugglers using fake-wigs to hide Gold and Cash👇#Chennai custom-official caught some folks with gold/cash in fake-wigs .. Amazing Innovations especially in smuggling activities😂pic.twitter.com/P5i3zYOnIm — #Intolerant भारतीय (Sanjeev Goyal) (@goyalsanjeev) March 22, 2021

​ويمكن رؤية النقود، إلى جنب قطع الذهب وغيرها من العناصر المضبوطة، موضوعة على منضدة في المطار، بينما يراقب المحتالون الأوضاع في إحراج.

وصادرت السلطات الذهب والعملات الأجنبية البالغ قيمتها، 382,943 دولار.