ألمانيا تخطط لزيادة إنتاج لقاحات كورونا إلى 6 ملايين جرعة أسبوعيا

أعلن مفوض الحكومة الألمانية لإنتاج اللقاحات، كريستوف كروب، أن ألمانيا تعتزم زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيا.

برلين - سبوتنيك . وقال كروب في إحاطة، اليوم الثلاثاء: "بحسب تقديراتي، في مايو/ أيار المقبل، يمكننا الوصول إلى إنتاج 6 ملايين جرعة أسبوعيا، وقد ينمو هذا العدد في المستقبل".

وأشار المتحدث إلى أن ألمانيا تجري محادثات مع منتجي اللقاحات، وأن قطاع تصنيع اللقاحات بنظم هذه الاتصالات بشكل ممتاز، لكن الدعم الحكومي له مهم للغاية، على سبيل المثال عن طريق منح التراخيص".

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أصاب أكثر من 122 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو 2.7 مليون شخص.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، الذي حصل على الاعتماد في بريطانيا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة.

ويضاف إلى ذلك اللقاح البريطاني الذي تطوره شركة "استرازينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح مودرنا الأمريكي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 في المئة.