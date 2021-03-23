موسكو تكشف موقفها من مبادرة السعودية بشأن اليمن

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ترحب بمبادرة السعودية للتسوية في اليمن، وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية.

وأضافت الخارجية الروسية: "موسكو ترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية وبشكل شامل. وقد دافعنا وما زلنا ندعو إلى إنهاء مبكر للمواجهة المسلحة التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية، بما يضمن استتباب الاستقرار والوئام الوطني في هذا البلد".

وتنطلق موسكو من فرضية أن "تحقيق تسوية شاملة وطويلة الأمد لهذا الصراع ممكن على أساس الاعتبار المناسب لمصالح جميع القوى السياسية اليمنية القيادية"، مضيفة: "هذا يفترض مسبقا الرفع الكامل للحصار البحري والجوي والبري عن أراضي البلاد، فضلا عن تنفيذ خطوات عملية عاجلة أخرى تهدف إلى تصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني الحرج في اليمن".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن مبادرة سلام سعودية جديدة بشأن اليمن، تتضمن وقف إطلاق نار كامل تحت سيطرة الأمم المتحدة، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي في بعض المناطق، ورفع جزئي للحصار عن ميناء الحديدة. على البحر الأحمر، واستئناف إمدادات الوقود والمساعدات الإنسانية لشمال البلاد، ومفاوضات للسلام.

كما تم التأكيد في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تعتزم مواصلة دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وكذلك تشجيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقيادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين). لإظهار نهج بناء والاستعداد لتقديم تنازلات عند النظر في الاختلافات القائمة".