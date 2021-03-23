بايدن يدعو لزيادة القيود على الأسلحة الهجومية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب زيادة القيود على امتلاك الأسلحة الهجومية، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار بولاية كولورادو، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وأوضح بايدن في كلمة متلفزة من البيت الأبيض حول الهجوم، نشرها على صفحته الرسمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن التكهن بملابسات أو دوافع الهجوم حتى الحصول على معلومات كاملة حول الأمر.

Less than a week after the horrific murders of eight people in Georgia, another American city has been scarred by gun violence. Tune in as I deliver remarks. https://t.co/yU7ReRfFko — President Biden (@POTUS) March 23, 2021

وتابع: "يجب أن نتحرك من أجل مواجهة انتشار الأسلحة الهجومية بين المواطنين".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن مسألة السيطرة على انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة لا يجب أن تكون حزبية، مشيرا إلى إمكانية حظر الأسلحة الهجومية.