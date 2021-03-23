كندا تعتزم إصدار تحذير رسمي بشأن لقاح "أسترازينيكا"

قالت كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة الصحة الكندية، سوبريا شارما، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الصحية في البلاد تخطط لإصدار إخلاء مسؤولية، محذرة من احتمالية "تكون الدم" بعد التطعيم بلقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا" لفيروس كورونا.

تورنتو- سبوتنيك. ستعكس خطوة كندا إجراء منظمي الصحة الأوروبيين، قالوا إن فوائد التطعيم باللقاح البريطاني تفوق المخاطر، ورغم ذلك أصدروا إخلاء مسؤولية يعترفون فيه بأنهم لا يستطيعون استبعاد وجود صلة نهائية بحالات تجلط الدم النادرة وغير العادية".

وقالت شارما للصحفيين: "نعم، نحن نبحث في ذلك، كنا نراقب اجتماع اللجنة الفرعية لوكالة الدواء الأوروبية، ونظرنا إلى البيانات أيضًا، لذلك، نحن بصدد إجراء تغييرات مماثلة على المعلومات للكنديين".

تناولت شارما أيضًا تقارير عن ضعف لقاح "أسترازينيكا" أمام سلالة الفيروس التاجي "B.1.351"، التي عرفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، قائلة إن اللقاح لا يزال يبدو فعالا في منع المرض الخطير لدى أولئك الذين أصيبوا بالمتغير.

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، إنها لم تجد أي صلة بين إعطاء لقاح "أسترازينيكا" وجلطات الدم في الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.

أجري البحث بعد قرار دول عدة، بما في ذلك النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال والدنمارك وهولندا وأيسلندا والنرويج، بتعليق استخدام اللقاح عقب ورود تقارير عن حالات لتجلط الدم في الأشخاص المطعمين.