أردوغان يطلب من ميركل حث اليونان على تسوية الخلافات مع أنقرة

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حث اليونان على الاستمرار في الحوار لتسوية خلافاتها مع أنقرة.

أنطاكيا - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، فقد "أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة تشجيع اليونان من أجل مواصلة الحوار بشكل مثمر لتسوية الخلافات مع أنقرة".

وأضاف أردوغان أن "تركيا أثبتت تأييدها للتعاون وليس التوتر في بحر إيجه وشرقي المتوسط".

وحول العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال أردوغان "رأينا الانعكاسات الإيجابية لإعطاء الأولوية للحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي ولميركل دور كبير في خلق هذا الجو الإيجابي".

وأشار أردوغان خلال اتصاله مع ميركل إلى "ضرورة تحديث اتفاق 18 آذار/ مارس [عام 2016 بشأن الهجرة] بحيث يشمل رفع تأشيرات الدخول عن الأتراك إلى دول الاتحاد وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وفتح فصل تفاوضي جديد".

ويوجد خلافات بين أنقرة وأثينا بشأن عدد من القضايا مثل المطالب المتعارضة المتعلقة بامتداد الجرف القاري لكل منهما والحقوق البحرية والمجال الجوي في البحر المتوسط والطاقة وقبرص المقسمة على أساس عرقي ووضع بعض الجزر في بحر إيجه.

وفي يناير/ كانون الثاني استأنف الطرفان المحادثات الاستكشافية بعد توقف استمر خمس سنوات، وعقدا جولتين من المحادثات منذ ذلك الحين.