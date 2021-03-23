تسجيل
21:32 GMT23 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021

    ترتيب الشعوب الأكثر حصانة... إلى أين وصل العالم في التطعيم ضد كورونا

    © AP Photo / Wang Xiao/Xinhua
    العالم
    انسخ الرابط
    0 02
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047753703_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_43d184c14ff8466c77517a9b80948e8f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103231048443180-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أعطيت أكثر من 458 مليون جرعة لقاح في نحو 130 دولة حول العالم حتى الآن، وهو ما يعادل 6 جرعات لكل 100 شخص، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين برامج التطعيم في مختلف البلدان، حيث لم يبلغ الكثير من البلدان عن جرعة واحدة حتى الآن.

    جمعت البيانات من مصادر حكومية بواسطة مشروع "Our World in Data" التابع لجامعة أكسفورد. يقصد الشخص المُطعم من تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، والشخص الذي تم تطعيمه بالكامل هو من تلقى الجرعات للمطلوبة، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

    وفيما يلي ترتيب الدول والمناطق الأكثر تطعيما لمواطنيها وفقا لمؤشر "الجرعات لكل 100 شخص":

    الترتيب الدولة

    عدد الجرعات

    (لكل 100 شخص)

    إجمالي الجرعات

    (بالمليون)

    نسبة المطعمين من السكان

    (%)

    نسبة المطعمين بالكامل من السكان

     (%)
    1 إسرائيل 110 9.70 58 52
    2 سيشل 93 0.09 65 29
    3 الإمارات 77 7.30 - -
    4 موناكو 47 0.02 25 22
    5 شيلي 47 8.70 31 16
    6 بريطانيا 46 30.0 42 3.4
    7 البحرين 43 0.67 27 15
    8 المالديف 41 0.21 - -
    9 الولايات المتحدة 38 126 25 14
    10 صربيا 31 2.10 19 12

    في حين أن جرعات اللقاح لا تزال نادرة نسبيًا على مستوى العالم، فقد ركزت معظم البلدان جهود التحصين المبكرة على الفئات ذات الأولوية مثل الفئات المعرضة للخطر سريريًا؛ الأشخاص في الستينيات والسبعينيات وما فوق؛ والعاملين في الخطوط الأمامية، مثل الأطباء والممرضات.

    © REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
    اكتشاف يقلب الطاولة... علماء من دولتين يؤكدون تسبب لقاح "أسترازينيكا" في جلطات الدماغ

     تعمل إسرائيل وتيرة أسرع من أي دولة أخرى لتطعيم سكانها، حيث أنها تعطي 110.1 جرعة لكل 100 شخص.

    أعطت السعودية 3.3 مليون جرعة بمعدل 9.9 لكل 100 شخص، وفي الجزائر أعطيت 75 ألف جرعة، بمعدل 0.2، فيما أعطت مصر 1315 جرعة فقط بمعدل يقل عن 0.1 لكل 100 مواطن.

    وسجلت الأردن 272 ألف جرعة بمعدل 2.7، و6.7 مليون جرعة في المغرب بمعدل 19، وبلغ عدد الجرعات المعطاة في قطر 615.6 ألف بمعدل 22 لكل 100 مواطن.

    في روسيا أعطيت 8.4 مليون جرعة بمعدل 5.8، وفي تركيا أعطيت 13.2 مليون جرعة بمعدل 16، ومنحت الصين مواطنيها نحو 75 مليون جرعة بمعدل 5.4، أما الهند فأعطت 48.5 مليون جرعة، بمعدل 3.6 لكل 100 مواطن.

    كانت هناك دول لم تبدأ جهود التطعيم بعد. وبالأمس انتقدت منظمة الصحة العالمية، الفجوة المتزايدة بين عدد لقاحات فيروس كورونا التي تم حقنها في البلدان الغنية والفقيرة، ووصفت عدم المساواة بأنه "غضب أخلاقي" عالمي.

    أبيليو دا كروز بينتو، 77 عامًا، يرتدي زي بابا نويل داخل فقاعة بلاستيكية، يحيي طفلًا في مركز تسوق وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في برازيليا، البرازيل، 15 ديسمبر 2020.
    © REUTERS / Adriano Machado
    الصحة العالمية تحذر من "تطور وبائي خطير" في هذا البلد

    وأشارت المنظمة بالتحديد إلى تطعيم الشباب المعرضين لـ"مخاطر منخفض جدا" للإصابة بمرض "كوفيد 19"، قائلة: "بصراحة إنهم يكلفون حياة الأشخاص الضعفاء في البلدان منخفضة الدخل".

    وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه من "الصادم" عدم بذل الكثير من الجهد لتجنب "فشل أخلاقي كارثي" يمكن التنبؤ به تماما لضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الفجوة "تتزايد كل يوم، وتصبح أكثر غرابة كل يوم".

    وأضاف تيدروس:

    البلدان التي تقوم الآن بتطعيم الشباب الأصحاء المعرضين لخطر ضعيف، تقوم بذلك على حساب حياة العاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في بلدان أخرى.

    وتابع حديثه بالقول إن التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد اعتداء أخلاقي، بل إنه يهزم نفسه اقتصاديا ووبائيا، مضيفا: "بعض البلدان تتسابق لتطعيم سكانها بالكامل، في حين لا تملك دول أخرى أي شيء. إن الدول الغنية تمنح نفسها إحساسا زائفا بالأمن".

    وقال رئيس وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنه كلما زاد انتقال الفيروس، من المرجح ظهور المزيد من السلالات، وكلما زاد عدد تلك السلالات التي تظهر، زادت احتمالية تفوقها على اللقاحات.

    انظر أيضا:

    ألمانيا تخطط لزيادة إنتاج لقاحات كورونا إلى 6 ملايين جرعة أسبوعيا
    الكرملين: بوتين يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا
    كندا تعتزم إصدار تحذير رسمي بشأن لقاح "أسترازينيكا"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    بايدن مشغول بأنه غير موجود... ذهب ليبحث عن شجاعته المفقودة
    ليبيا... 5 نساء أثرن في الحياة السياسية الجديدة
    ليبيا... 5 نساء أثرن في الحياة السياسية الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك