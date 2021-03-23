تقرير استخباري أمريكي ينصح بالكشف عن "التهديدات الداخلية" في المواقع الحرجة

أوصى تقرير استخباراتي أمريكي جديد بأن تنشئ المنظمات الخاصة التي تدير البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة، برامج "تهديد من الداخل" لاكتشاف الموظفين الذين اختارتهم الحكومات الأجنبية المعادية لارتكاب أعمال تخريبية.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "يركز التقرير على التهديدات البشرية للبنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك الموظفين في مؤسسات البنية التحتية الحيوية الذين قد يتم استغلالهم من قبل أعداء أجانب".

وأضاف البيان:

يوفر هذا التقرير خارطة طريق لمنظمات البنية التحتية الحيوية لبناء برامج فعالة للتهديد من الداخل.

التقرير الذي حمل عنوان "تخفيف التهديد من الداخل لكيانات البنية التحتية الحرجة في الولايات المتحدة: إرشادات من منظور استخباراتي" يوصي بأن تستهدف المؤسسات الموظفين "الذين يظهرون سلوكا شاذا" في مرحلة مبكرة.

واستشهد المركز في بيانه بالعديد من الأمثلة على التهديدات الداخلية السابقة، بما في ذلك محاولة لتجنيد موظفين في شركة طيران فرنسية لإدخال برامج ضارة في أنظمة الكمبيوتر - وهو مخطط أدى إلى توجيه اتهامات جنائية أمريكية ضد ضباط المخابرات الصينيين في عام 2018.