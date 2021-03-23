أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تبحث مبادرات سلام بشأن اليمن

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إنه "التقى مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وكذلك وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا اليوم الثلاثاء، لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن.

وأضاف راب في تغريدة مستخدما صور أعلام الدول الأربع بدلا من ذكر أسمائها في رسالته، "من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير".

وتابع، "التقيت شخصيا لأول مرة اليوم مع بلينكن وهايكو ماس (وزير خارجية ألمانيا) وجان إيف لو دريان (وزير خارجية فرنسا) لبحث التحديات والفرص التي تنتظرنا".

From pushing for peace in Yemen to preventing Iran from becoming a nuclear power, 🇬🇧 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 stand together as force for good.



Today @ABlinken @HeikoMaas @JY_LeDrian & I met in-person for the first time to discuss the challenges and opportunities that lie ahead — Dominic Raab (@DominicRaab) March 23, 2021

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل.

أعربت دول عربية والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن ترحيبها بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، ووقف إطلاق النار.



وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014، أبرزها العاصمة صنعاء.