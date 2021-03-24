بايدن: بنهاية مايو المقبل سيتم تأمين نحو 600 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستأمن بحلول نهاية شهر مايو/أيار المقبل نحو 600 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

موسكو – سبوتنيك. وقال بايدن: "بحلول نهاية مايو/أيار سيتم تأمين جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كافية لجميع الأمريكيين".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، في بداية الشهر الجاري، بأن الولايات المتحدة ستحصل بنهاية شهر مايو/أيار 2021 على ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم جميع السكان البالغين .

واستدرك الرئيس الأمريكي قائلا، آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وربما حتى قبل ذلك".

وحث بايدن الأمريكيين على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي كي لا يتراجع التقدم الذي تم إنجازه.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء تسجيل 29870135 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و542993 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.