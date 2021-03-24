البرلمان الأرميني يلغي الأحكام العرفية

ألغى البرلمان الأرميني الأحكام العرفية التي أدخلت في البلاد في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، في جلسة اليوم الأربعاء، وصوت 118 نائبا لصالح اعتماد المشروع المقترح، مقابل اعتراض نائب واحد وامتناع أخر عن التصويت.

دعا رئيس البرلمان الأرميني، أرارات ميرزويان، يوم أمس الثلاثاء، زملاءه خلال جلسة البرلمان للتصويت دعما لمشروع المعارضة بشأن إلغاء الأحكام العرفية في البلاد.

وقال ميرزويان، في الجلسة: "أقترح الموافقة على مبادرة المعارضة البرلمانية والتصويت لصالح المشروع وإلغاء الأحكام العرفية".

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، رفضت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الأرميني مشروع المعارضة بشأن إلغاء الأحكام العرفية. وصرح رئيس اللجنة، أندرانيك كوتشاريان، أن إلغاء الأحكام العرفية يفترض أن يكون بطريقة أو بأخرى إذا تم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأشار إلى أنه من الضروري انتظار المبادرة الحكومية المقابلة.

النائب عن حزب "أرمينيا المزدهرة" إيفيتا تونويان، صرحت بأن السلطات تؤخر بشكل مصطنع اتخاذ مثل هذا القرار من أجل الحد من عمل المعارضة.

وجرى إعلان الأحكام العرفية في أرمينيا يوم 27 سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب تصاعد الصراع في قره باغ. ورفض البرلمان إلغاء هذا التدبير حتى بعد التوقيع على البيان الثلاثي لرؤساء أرمينيا وروسيا وأذربيجان بشأن وقف الأعمال العدائية. وسيسمح إلغاء الأحكام العرفية للمعارضة بالبدء في عملية إقالة رئيس الوزراء، وهو أمر يحظر خلال الأحكام العرفية. وتسعى المعارضة لرحيل نيكول باشينيان وتتهمه بالتوقيع على اتفاقية لوقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ ليست في صالح الجانب الأرميني.