هونغ كونغ تحظر استخدام لقاح "فايزر" الأمريكي

حظرت السلطات في هونغ كونغ استخدام لقاح COVID-19 من شركة فايزر الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد أن أبلغ أحد الموزعين الحكومة أن شحنة من الجرعات تحتوي على أغطية "معيبة".

وطبقت السلطات على الفور حظرا على اللقاح بينما بدأت شركتا "Fosun Pharma" و"BioNTech"، اللتان ساعدتا في إنتاج اللقاح مع شركة فايزر، تحقيقا فوريا في الأمر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Hong Kong bans Pfizer's COVID-19 vaccine over packaging defects https://t.co/gQmhZV0XFI pic.twitter.com/VDATxW44c4 — New York Post (@nypost) March 24, 2021

​وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان: "لأخذ الحيطة والحذر، تم تعليق التطعيم خلال الفترة الحالية وسيتم فتح تحقيق قريب حول الموضوع".

تؤكد شركتا "Fosun Pharma" و "BioNTech" أنه على الرغم من الأغطية "المعيبة"، فإن اللقاحات من الدفعة "210102" آمنة تماما.

وتوقفت المراكز التطعيم عن استخدام اللقاح وتحولت إلى لقاح "سينوفاك" الصيني بشكل مباشر، بحسب الصحيفة.