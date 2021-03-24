أردوغان: نضمن تحقيق أهداف تركيا 2023 عبر "تحالف الشعب"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضمان تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر "تحالف الشعب".

جاء ذلك خلال، كلمته في المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

#عاجل | أردوغان: سنضمن تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر "تحالف الشعب" (كلمة في المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 24, 2021

وانطلق المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة التركية، بحضور رئيس البلاد ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قيادات الحزب وضيوف من أحزاب سياسية أخرى، بحسب ما ذكرته "الأناضول".

بحضور أردوغان.. انطلاق المؤتمر العام السابع لـ"لعدالة والتنمية"

ينعقد المؤتمر تحت شعار "ثقة واستقرار من أجل تركيا"https://t.co/C0muC37A9v pic.twitter.com/DydMigrTi9 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 24, 2021

وقال أردوغان إن "الذين شغلوا تركيا بمشاكلها الداخلية على مدى القرنين الماضيين وأبعدوها عن التغيرات الجذرية لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة"، مضيفا: "نبني تركيا القوية من خلال تحويل أهدافنا المنشودة لعام 2023 إلى بداية جديدة على أرض الواقع".