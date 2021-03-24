أردوغان: ندعو المستثمرين الأجانب إلى الثقة بقوة تركيا وإمكانياتها

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المستثمرين الأجانب إلى الثقة بقوة تركيا وإمكانياتها، وذلك في ظل تدهور الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم في تركيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمته خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي ينتمي إليه "ندعو المستثمرين الأجانب إلى الثقة بقوة تركيا وإمكانياتها".

واعتبر أردوغان أن "التقلبات الأخيرة في الأسواق التركية لا تعكس أسس الاقتصاد التركي بديناميكيته الحقيقية وإمكانياته ومستقبله".

وانطلق المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، في صالة أنقرة الرياضية في العاصمة التركية، بحضور رئيس البلاد ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قيادات الحزب وضيوف من أحزاب سياسية أخرى، بحسب ما ذكرته "الأناضول".